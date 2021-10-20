Засновники Суперліги випустили новий документ, в якому видозмінили формат турніру, який мав би замінити Лігу чемпіонів. При цьому дісталось УЄФА та одному з головних противників Суперлізі – ПСЖ.

Суперліга готує ще один удар – новий формат усуне головну проблему

"УЄФА має тісні зв'язки з деякими власниками клубів, які є вихідцями з країн, які не входять до Європейського Союзу. Вони є спонсорами певних змагань і клубів, а також купують аудіовізуальні права на турніри під егідою УЄФА, та сидять у власному комітеті під час їхнього проведення. Європейська асоціація клубів без прозорого виборчого процесу", – наводить Marca заяву в оновленому документі Суперліги.

Зазначимо, що власник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі є членом Виконавчого комітету УЄФА та неоднократно висловлювався проти організації Суперліги.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу