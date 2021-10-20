Учредители Суперлиги выпустили новый документ, в котором видоизменили формат турнира, который должен заменить Лигу чемпионов. При этом досталось УЕФА и одному из главных противников Суперлиге – ПСЖ.

Суперлига готовит еще один удар – новый формат устранит главную проблему

"УЕФА имеет тесные связи с некоторыми владельцами клубов, которые являются выходцами из стран, не входящих в Европейский Союз. Они являются спонсорами определенных соревнований и клубов, а также покупают аудиовизуальные права на турниры под эгидой УЕФА, и сидят в собственном комитете во время их проведения. Европейская ассоциация клубов без прозрачного избирательного процесса", – приводит Marca заявление в обновленном документе Суперлиги.

Отметим, что владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи является членом Исполнительного комитета УЕФА и неоднократно высказывался против организации Суперлиги.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа