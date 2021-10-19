Керівники європейських клубів не полишили ідею створити свій турнір і не ділитися прибутками з УЄФА.

Перша спроба запустити Суперлігу завершилася провалом. Критика уболівальників та погрози від УЄФА і ФІФА змусили більшість клубів покинути проект. Залишилися лише Ювентус, Реал та Барселона.

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Головною проблемою була формулу турніру, який, за задумом організаторів, мав бути закритим та передбачав наявність постійних членів, які ніколи б не покинули Суперлігу. Це позбавляло лігу спортивного принципу, але новий формат врахував помилки минулого, повідомляє журнал Wirtschaftswoche.

За інформацією джерела, тепер у турнірі не буде постійних членів, він буде відкритий для всіх європейських клубів. Першість буде розбита на дві ліги – вищу і нижчу, в кожній – по 20 команд.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу