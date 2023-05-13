Уже совсем скоро футбольный мир узнает, какие два клуба сойдутся в поединке за звание сильнейшей команды на европейском континенте. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассматривает шансы полуфиналистов выйти на финишную прямую к мечтательному трофею.

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Пощечина от конкурента и наказание за зависимость

Противостояние Интера и Милана – одно из самых громких дерби футбольного мира. Непримиримые соперники годами пытаются превзойти друг друга и быть главным хозяином на миланском стадионе. Битва этих команд в полуфинале должна стать примером ожесточенности и вершины футбольных уловок.

Симоне Индзаги обещал битву насмерть, Стефано Пиоли – сюрпризы для соперника. Обстоятельства наградили первого и наказали второго за зависимость от одного игрока – Рафы Леау. Травма португальца перед первым матчем полуфинала стала настоящей катастрофой, ведь именно он является главным оружием "россонери" в атаке. Впрочем, оставались надежды, что гений Пиоли сможет придумать что-нибудь на этот случай.

Миллионы зрителей по всему миру с нетерпением ждали стартового свистка, но вряд ли кто-то надеялся увидеть то, что произошло буквально через несколько минут. Вдохновение, с которым Интер побежал завоевывать путевку в финал, явно смутило Милан. Похоже, что "россонери", учитывая статус матча, будут ждать раскачку и аккуратные выпады с целью выявления планов соперника и его слабых мест. Цена такой ошибки была высокой – Эдин Джеко быстро вывел свою команду вперед.

Этого холодного душа Милану было мало, так что еще один "дедушка" – Генрих Мхитарян – удвоил преимущество "нерадзурри".

Последующие события на поле разворачивались под диктовку Интера. Милан выглядел растерянно, его атаки не вызывали сомнений в победителе противостояния. "Нерадзурри" же упустили еще несколько хороших моментов, которыми точно могли забить гвоздь в шансы Милана на финал Лиги чемпионов.

Как бы мы ни любили интригу, выглядит так, что Милан таки уже проиграл эту дуэль. Конечно, в футболе случается всякое, но уж слишком убедительными выглядели конкуренты. Кроме того, в лазарет отправились Мессиас и Крунич, а возвращение Леау под большим вопросом. Возможно, прямо сейчас в голову Пиоли придет спасительная идея, но Интер слишком хорошо защищается, чтобы его оборона упала под натиском обескровленного Милана.

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Отобрать корону и сломать проклятие

А вот в другом противостоянии все не так однозначно, так что любителей интриги ожидает настоящий футбольный десерт. Битва Реала с Манчестер Сити – одно из лучших футбольных шоу, а в полуфинале Лиги чемпионов – и подавно. Конечно, финал с участием этих команд был бы весьма ярким, но судьба решила по-другому.

Как и предполагалось, оба футбольных титана играли довольно закрыто и компактно. Такие поединки скорее напоминают шахматные партии, и Гвардиола из Анчелотти это отлично понимали. Моментов в штрафных площадках было мало, потому не удивительно, что "обмен любезностями" произошел с помощью дальних ударов.

В прошлом году Мансити и Реал выдали гораздо более яркие полуфинальные матчи (4:3 на "Этихад" и 3:1 на "Бернабеу"). В этот раз Гвардиола не собирается рисковать и в очередной раз слушать жалобы на то, что, несмотря на деньги и фантастический состав, "ушастый" кубок – не для "горожан".

Теоретически "Этихад" – это крепость Сити, где он является фаворитом с любым соперником. С другой стороны, издевательство подопечных Анчелотти над Ливерпулем на "Энфилде" делает этот фактор крайне сомнительным.

Какой бы прогноз здесь ни прозвучал – шансы на то, что в результате он окажется смешным, очень высоки. Так что лучше насладиться шоу и поздравить победителя с выходом в финал.