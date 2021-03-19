"Перш за все, хочу сказати, що я щасливий, що ми не граємо проти англійської команди. Я завжди віддаю перевагу грати проти команд з інших країн. Другий матч ми проведемо вдома – це добре, це дає нам невелику перевагу.

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Звичайно, багато хто назве нас фаворитами в матчах проти Порту. Але це не допоможе. Поїдьте в Турин і запитайте, чи допомагає команді статус фаворита", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, "дракони" сенсаційно вибили Юве з найпрестижнішого клубного турніру. Перший двобій 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Порту та Челсі відбудеться 7 квітня.

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