"Прежде всего, хочу сказать, что я счастлив, что мы не играем против английской команды. Я всегда предпочитаю играть против команд из других стран. Второй матч мы проведем дома – это хорошо, это дает нам небольшое преимущество.

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Конечно, многие назовут нас фаворитами в матчах против Порту. Но это не поможет. Поезжайте в Турин и спросите, помогает ли команде статус фаворита", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, "драконы" сенсационно выбили Юве с престижного клубного турнира. Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Порту и Челси состоится 7 апреля.

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