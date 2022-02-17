Зальцбург сдержал мюнхенскую Баварию в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Хозяева ошеломили мюнхенского монстра на 21-й минуте. Адаму заменил травмированного Окафора и очень скоро обводным ударом отправил мяч в сетку ворот Ульрайха.

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Бавария устроила мощную навалу на ворота Зальцбурга, однако австрийцы достойно держали оборону. Она дала сбой только на последней минуте основного времени. Павар выполнил заброс в штрафную, где Мюллер перевел мяч под удар Комана – 1:1.