Зальцбург став наймолодшою командою в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла у плей-офф. Середній вік складу – 23 роки. Клуб з гордістю повідомив про це в Twitter.

Ліга чемпіонів: МЮ без Роналду розписав сенсаційну нічию, Лілль і Зальцбург залишили Севілью без плей-офф

У чемпіонів Австрії не лише молодий склад, а і юний тренер. "Биків" вивів з групи 33-річний Маттіас Яйссле (у молодшому віці це зробив тільки Нагельсманн).

Зальцбург також став першим австрійським клубом в 1/8 фіналу ЛЧ. Після перемоги над Севільєю в прямому етері місцевого телебачення відкоркували шампанське.