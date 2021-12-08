Ліга чемпіонів: МЮ без Роналду розписав сенсаційну нічию, Лілль і Зальцбург залишили Севілью без плей-офф
Відбулись чергові поєдинки останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
Ліга чемпіонів, 6-й тур
Вольфсбург – Лілль – 1:3
Голи: Штеффен, 89 – Їлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78
Зальцбург – Севілья – 1:0
Голи: Окафор, 50
Вилучення: Жордан, 64 (друга жовта, Севілья)
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:1
Голи: Грінвуд, 9 – Рідер, 42
Одна з найбільш заплутаних ситуацій була у квартеті G, де кожен до останнього матчу претендував на плей-офф ЛЧ. Лілль завітав до Німеччини, де переміг Вольфсбург. За чинних чемпіонів Франції забивали Їлмаз у першому таймі й Девід з Гомесом у другому. Німці відповіли лише голом престижу на останніх миттєвостях.
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Паралельно відбувалась зустріч Зальцбурга і Севільї. Долю поєдинку вирішила одна стрімка контратака одразу на старті другої 45-хвилинки, яка завершилась влучним пострілом Окафора після пасу з лівого флангу від Адейємі. Відтак, Лілль і Зальцбург кваліфікувались у плей-офф з першої і другої сходинок відповідно. Севілья – третя. Весною на неї очікує Ліга Європи. А от для Вольфсбурга єврокубки цього сезону закінчились.
Ральф Рангнік не включив Кріштіану Роналду у заявку на поєдинок проти Янг Бойз. Та це не стало проблемою. Вже на старті Грінвуд чудово пробив, склавшись у штрафному – ефектно і результативно. Янг Бойз несподівано зумів зрівняти до свистка на перерву – МЮ втратив сферу в опорній зоні, а Рідер вгатив у дальню дев'ятку. У другому таймі команди не забивали.
"Червоні дияволи" з 11-ма заліковими балами фінішували першими у групі F. Янг Бойз із п'ятьма пунктами залишився без єврокубкової весни.