Ліга чемпіонів, 6-й тур

Вольфсбург – Лілль – 1:3

Голи: Штеффен, 89 – Їлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78

Зальцбург – Севілья – 1:0

Голи: Окафор, 50

Вилучення: Жордан, 64 (друга жовта, Севілья)

Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:1

Голи: Грінвуд, 9 – Рідер, 42

Одна з найбільш заплутаних ситуацій була у квартеті G, де кожен до останнього матчу претендував на плей-офф ЛЧ. Лілль завітав до Німеччини, де переміг Вольфсбург. За чинних чемпіонів Франції забивали Їлмаз у першому таймі й Девід з Гомесом у другому. Німці відповіли лише голом престижу на останніх миттєвостях.

Аталанта – Вільяреал: поєдинок Ліги чемпіонів перенесли на добу через сильний снігопад

Паралельно відбувалась зустріч Зальцбурга і Севільї. Долю поєдинку вирішила одна стрімка контратака одразу на старті другої 45-хвилинки, яка завершилась влучним пострілом Окафора після пасу з лівого флангу від Адейємі. Відтак, Лілль і Зальцбург кваліфікувались у плей-офф з першої і другої сходинок відповідно. Севілья – третя. Весною на неї очікує Ліга Європи. А от для Вольфсбурга єврокубки цього сезону закінчились.

Ральф Рангнік не включив Кріштіану Роналду у заявку на поєдинок проти Янг Бойз. Та це не стало проблемою. Вже на старті Грінвуд чудово пробив, склавшись у штрафному – ефектно і результативно. Янг Бойз несподівано зумів зрівняти до свистка на перерву – МЮ втратив сферу в опорній зоні, а Рідер вгатив у дальню дев'ятку. У другому таймі команди не забивали.

"Червоні дияволи" з 11-ма заліковими балами фінішували першими у групі F. Янг Бойз із п'ятьма пунктами залишився без єврокубкової весни.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів