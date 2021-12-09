Зальцбург стал самой молодой командой в истории Лиги чемпионов, вышедшей в плей-офф. Средний возраст состава – 23 года. Клуб с гордостью сообщил об этом в Twitter.

Ліга чемпіонів: МЮ без Роналду розписав сенсаційну нічию, Лілль і Зальцбург залишили Севілью без плей-офф

У чемпионов Австрии не только молодой состав, но и юный тренер. "Быков" вывел из группы 33-летний Маттиас Яйссле (в младшем возрасте это сделал только Нагельсманн).

Зальцбург стал первым австрийским клубом в 1/8 финала ЛЧ. После победы над Севильей в прямом эфире местного телевидения откупорили шампанское.