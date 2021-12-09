Зальцбург – самая молодая команда в истории, вышедшая в плей-офф Лиги чемпионов
10:08 - Читати українською
Чемпионы Австрии установили впечатляющее достижение, которое трудно будет повторить.
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Жоан Жордан 64’
64’ Жоан Жордан
Зальцбург стал самой молодой командой в истории Лиги чемпионов, вышедшей в плей-офф. Средний возраст состава – 23 года. Клуб с гордостью сообщил об этом в Twitter.
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У чемпионов Австрии не только молодой состав, но и юный тренер. "Быков" вывел из группы 33-летний Маттиас Яйссле (в младшем возрасте это сделал только Нагельсманн).
Зальцбург стал первым австрийским клубом в 1/8 финала ЛЧ. После победы над Севильей в прямом эфире местного телевидения откупорили шампанское.
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