Зальцбург – Ліверпуль: Клопп назвав матч фіналом для обох команд

Керманич англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга.

"Я думаю, що завтра ми покажемо свій найкращий футбол. Зальцбург був дуже щасливий через результати два тижні тому, оскільки матч проти нас буде для австрійців наче фінал. Усі все розуміють, це вирішальний поєдинок, і ми до нього готові. Господарів влаштує лише перемога. Але в нас є свої амбіції, і ми не маємо наміру задовольнятися меншим.

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На Енфілді ми почали дуже добре, але потім самі відкрили супернику двері. Зальцбург цим шансом скористався, але все це можна пояснити. Це талановита команда з прекрасним тренером Джессі Маршем. Завтрашній поєдинок для нас найважливіший у сезоні.

Зальцбург мені дуже сподобався. Нам же потрібно довести, що ми заслуговуємо на участь у плей-офф. Якщо господарі виграють, то вони заслужено вийдуть в 1/8 фіналу. Якщо ми вийдемо з групи, то це теж буде заслужено. Я не нервую, але напруга, звичайно, є. Втім, це особлива напруга. Я брав участь у багатьох важливих матчах, якісь з них програв, але останнім часом справи йдуть трохи краще", – наводить слова Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Зальцбург – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня. Початок матчу о 19:55. Перед останнім туром Ліверпуль має в активі 10 очок, Наполі – 8, а Зальцбург – 7. Для виходу до плей-офф ЛЧ австрійцям достатньо мінімально перемогти мерсисайдців.

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