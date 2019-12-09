Керманич Зальцбурга Марш: Будемо розслаблені перед грою з Ліверпулем

Головний тренер австрійського Зальцбурга Джессі Марш поділився очікуваннями від поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Упродовж останніх днів я зустрів дуже багато людей, які бажали нам лише найкращого. До цього матчу потрібно підійти з ясною головою і віддати на полі всі сили.

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Ми розуміємо, що Ліверпуль перебував у схожій ситуації у двох останніх розіграшах – підходив до заключного туру групового етапу з необхідністю брати очки. Ми будемо розслаблені перед вирішальною зустріччю.

Ми завжди налаштовуємося на агресивну гру, намагаємося надійно оборонятися без м'яча й грамотно грати при налаштуваннях. Ліверпуль – дуже талановита команда, яка неймовірно небезпечна у фазах переходу від оборони до атаки й навпаки. Найголовніше для нас – це зберігати віру в свої сили, діяти агресивно та проявляти себе з найкращого боку", – цитує коуча офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Зальцбург – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня. Початок матчу о 19:55. Перед останнім туром Ліверпуль має в активі 10 очок, Наполі – 8, а Зальцбург – 7. Для виходу до плей-офф ЛЧ австрійцям достатньо мінімально перемогти мерсисайдців.

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