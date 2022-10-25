Челсі здолав Зальцбург і гарантував собі вихід із групи з першого місця. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Грем Поттер став другим англійцем, який зумів не програти у своїх перших дев'яти матчах в статусі головного тренера Челсі у всіх змаганнях після Вільяма Льюїса в сезоні 1906/07.

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У дев'ятому матчі Челсі під керівництвом Поттера Челсі гарантував собі не лише вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а й перше місце у групі. Це означає, що теорії на наступній стадії турніру "сині" отримають менш сильного суперника.

Лондонці забили в Австрії по голу в кожному з таймів, і цього вистачило для перемоги. У середині першої половини зустрічі відзначився Ковачіч, а після перерви гольову дію на свій рахунок записав Хаверц. У складі Зальцбурга відзначився Адаму.