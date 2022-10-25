Челси одолел Зальцбург и гарантировал себе выход из группы с первого места. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Грэм Поттер стал вторым англичанином, который сумел не проиграть в своих первых девяти матчах в качестве главного тренера Челси во всех соревнованиях после Уильяма Льюиса в сезоне 1906/07.

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В девятом матче Челси под руководством Поттера Челси гарантировал себе не только выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и первое место в группе. Это означает, что в теории на следующей стадии турнира "синие" получат менее сильного соперника.

Лондонцы забили в Австрии в каждом из таймов, и этого хватило для победы. В середине первой половины встречи отличился Ковачич, а после перерыва голевое действие на свой счёт записал Хаверц. В составе Зальцбурга отметился Адаму.