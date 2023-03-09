На 38-й хвилині ще за рахунку 0:0 швейцарець "завозився" з м'ячем у карному майданчику, дозволивши Хакімі вибити на Вітінью. Португалець котив у порожні ворота, однак Маттейс де Лігт у героїчному підкаті врятував Баварію і самого Зоммера від ганьби.

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"Я подивився на Станішіча, але його вже накрили – і раптом у мене більше не було рішення! Те, що зробив Маттейс, було неймовірним. Якби все склалося не так, гра була б іншою. Я залишу на порозі де Лігта повну вантажівку швейцарського шоколаду", – Bayern & Germany цитує жарти Зоммера після матчу.

Нагадаємо, 34-річний кіпер лише взимку приєднався до Баварії на заміну Нойєру, який з важкою травмою вилетів до кінця сезону.

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