На 38-й минуте еще при счете 0:0 швейцарец "завозился" с мячом в штрафной площадке, позволив Хакими выбить на Витинью. Португалец катил в пустые ворота, однако Маттейс де Лигт в героическом подкате спас Баварию и самого Зоммера от позора.

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"Я посмотрел на Станишича, но его уже накрыли – и вдруг у меня больше не было решения! То, что сделал Маттейс, было невероятным. Если бы все сложилось не так, игра была бы другой. Я оставлю на пороге де Лигта полный грузовик швейцарского шоколада ", – Bayern & Germany цитирует шутки Зоммера после матча.

Напомним, 34-летний кипер только зимой присоединился к Баварии на замену Нойеру, который с тяжелой травмой вылетел до конца сезона.

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