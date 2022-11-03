Бен Чілвел ризикує пропустити ЧС-2022 через травму підколінного сухожилля, отриману в матчі ЛЧ із загребським Динамо (2:1).

Лівий захисник Челсі та збірної Англії Бен Чілвел травмував підколінне сухожилля в матчі лондонців із загребським Динамо (2:1), і тепер ризикує опинитися поза заявкою на чемпіонат світу в Катарі. Про це повідомляє ВВС.

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25-річний захисник не зміг продовжувати матч у компенсований до другого тайму час, схопившись за задню поверхню стегна. Повідомляється, що Чілвел залишав межі стадіону на милицях.

Наразі лікарі Челсі та збірної Англії очікують на результати сканування ноги футболіста. Нагадаємо, що у листопаді минулого року у Бена стався розрив хрестоподібної зв'язки.

Збірна Англії зіграє свій перший матч на ЧС-2022 21 листопада проти Ірану.

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