Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф – провал Іспанії, Англія та Німеччина на висоті
Завершився груповий етап Ліги чемпіонів. 16 команд пройшли у 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру Європи.
В плей-офф Ліги чемпіонів потрапили по дві найкращі команди з кожної групи. Переможці квартетів будуть сіяні в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяні. Під час жеребкування команди з однієї країни не потраплять одна на одну, як і суперники по груповому раунду.
Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сіяні:
Наполі
Порту
Баварія
Тоттенхем
Челсі
Реал
Манчестер Сіті
Бенфіка
Несіяні:
Ліверпуль
Брюгге
Інтер
Айнтрахт
Мілан
РБ Лейпциг
Борусія Дортмунд
ПСЖ
Примітно, що три іспанські команди (Барселона, Севілья та Атлетіко) з чотирьох припинили боротьбу за трофей. Натомість Англія зберегла всіх чотирьох представників, а Німеччина протягла чотири команди з п'яти.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада о 13:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 14-15 та 21-22 лютого, а матчі-відповіді – на 7-8 та 14-15 березня.
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