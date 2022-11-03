В плей-офф Ліги чемпіонів потрапили по дві найкращі команди з кожної групи. Переможці квартетів будуть сіяні в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяні. Під час жеребкування команди з однієї країни не потраплять одна на одну, як і суперники по груповому раунду.

Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сіяні:

Наполі

Порту

Баварія

Тоттенхем

Челсі

Реал

Манчестер Сіті

Бенфіка

Несіяні:

Ліверпуль

Брюгге

Інтер

Айнтрахт

Мілан

РБ Лейпциг

Борусія Дортмунд

ПСЖ

Примітно, що три іспанські команди (Барселона, Севілья та Атлетіко) з чотирьох припинили боротьбу за трофей. Натомість Англія зберегла всіх чотирьох представників, а Німеччина протягла чотири команди з п'яти.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада о 13:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 14-15 та 21-22 лютого, а матчі-відповіді – на 7-8 та 14-15 березня.

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