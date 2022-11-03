Бен Чилвелл рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче ЛЧ с загребским Динамо (2:1).

Левый защитник Челси и сборной Англии Бен Чилвелл травмировал подколенное сухожилие в матче лондонцев с загребским Динамо (2:1), и теперь рискует оказаться вне заявки на чемпионат мира в Катаре. Об этом информирует ВВС.

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25-летний защитник не смог продолжать матч в компенсированное ко второму тайму время, схватившись за заднюю поверхность бедра. Сообщается, что Чилвелл покидал пределы стадиона на костылях.

В настоящее время врачи Челси и сборной Англии ожидают результаты сканирования ноги футболиста. Напомним, что в ноябре прошлого года у Бена случился разрыв крестообразной связки.

Сборная Англии сыграет свой первый матч на ЧМ-2022 21 ноября против Ирана.

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