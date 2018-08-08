toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Захисник Славії Соучек про пропущений гол: Було два м'ячі на полі – ніхто не знав, що відбувається

00:46 355 Читать на русском
Захисник Славії Соучек про пропущений гол: Було два м'ячі на полі – ніхто не знав, що відбувається
Томаш Соучек / ФК Славія

Захисник Славії Томаш Соучек прокоментував матч проти київського Динамо.

"Було два м'ячі на полі, і половина гравців зупинилася, як з нашої, так і їхнього боку. Ніхто не знав, що відбувається. І так вийшло, що їх футболіст пройшов до воріт. Суддя сказав, що гра тривала, це була наша помилка. Але дуже важливо, що ми потім включилися.

Хотіли зіграти на нуль тут. Але після того, як пропустили гол, за 10 хвилин доклали максимум зусиль, щоб зрівняти рахунок. В кінцевому підсумку нам це вдалося, у нас ще є шанс, щоб домогтися успіху. Чи буде у нас шанс здобути його в Києві? Вірю в це. У будь-якому випадку поїдемо туди, щоб забити.

Завжди забивали хоча б гол, добре, що нам вдалося забити і Динамо. Ми виявилися першою командою, якій вдалося їм забити за п'ять останніх ігор, це дуже важливо. Якби ми програли тут, було б недобре", – цитує Соучека офіційний сайт Славії.

Славія – Динамо – відео голів

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Славія Прага Славія Прага Томаш Соучек Томаш Соучек Славія Прага - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
1
хв
Реал Мадрид
03:00
Рома
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук