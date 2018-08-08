Захисник Славії Соучек про пропущений гол: Було два м'ячі на полі – ніхто не знав, що відбувається

Захисник Славії Томаш Соучек прокоментував матч проти київського Динамо.

"Було два м'ячі на полі, і половина гравців зупинилася, як з нашої, так і їхнього боку. Ніхто не знав, що відбувається. І так вийшло, що їх футболіст пройшов до воріт. Суддя сказав, що гра тривала, це була наша помилка. Але дуже важливо, що ми потім включилися.

Хотіли зіграти на нуль тут. Але після того, як пропустили гол, за 10 хвилин доклали максимум зусиль, щоб зрівняти рахунок. В кінцевому підсумку нам це вдалося, у нас ще є шанс, щоб домогтися успіху. Чи буде у нас шанс здобути його в Києві? Вірю в це. У будь-якому випадку поїдемо туди, щоб забити.

Завжди забивали хоча б гол, добре, що нам вдалося забити і Динамо. Ми виявилися першою командою, якій вдалося їм забити за п'ять останніх ігор, це дуже важливо. Якби ми програли тут, було б недобре", – цитує Соучека офіційний сайт Славії.

Славія – Динамо – відео голів

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.