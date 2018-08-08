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Защитник Славии Соучек о пропущенном голе: Было два мяча на поле – никто не знал, что происходит

00:51 17 Читати українською
Защитник Славии Соучек о пропущенном голе: Было два мяча на поле – никто не знал, что происходит
Томаш Соучек / ФК Славия

Защитник Славии Томаш Соучек прокомментировал матч против киевского Динамо.

"Было два мяча на поле, и половина игроков остановилась, как с нашей, так и с их стороны. Никто не знал, что происходит. И так получилось, что их футболист прошел к воротам. Судья сказал, что игра продолжалась, это была наша ошибка. Но очень важно, что мы потом включились.

Хотели сыграть на ноль здесь. Но после того, как пропустили гол, за 10 минут приложили максимум усилий, чтобы сравнять счет. В конечном итоге нам это удалось, у нас еще есть шанс, чтобы добиться успеха. Будет ли у нас шанс получить его в Киеве? Верю в это. В любом случае поедем туда, чтобы забить.

Всегда забивали хотя бы гол, хорошо, что нам удалось забить и Динамо. Мы оказались первой командой, которой удалось им забить за пяти последних игр, это очень важно. Если бы мы проиграли здесь, было бы нехорошо", – цитирует Соучека официальный сайт Славии.

Славия Динамо видео голов

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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