Загребське Динамо встановило антирекорд Ліги чемпіонів

Хорватський клуб увійшов в історію Ліги чемпіонів, відзначившись черговим "досягненням" зі знаком мінус.

Загребське Динамо встановило новий антирекорд за кількістю гостьових поразок у Лізі чемпіонів. Хорватська команда у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді поступилася Манчестер Сіті (0:2), тим самим програвши в гостях у головному єврокубковому турнірі 13-й раз поспіль, повідомляє Gracenote Live.

Манчестер Сіті – Динамо Загреб – 2:0 – відео голів та огляд матчу

До цього матчу Динамо ділило антирекорд з московським Спартаком, у якого в пасиві було 12 виїзних поразок поспіль у Лізі чемпіонів.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Динамо Загреб займає 2-е місце, набравши 3 очки. У матчі першого кола команда розгромила Аталанту (4:0). У наступному турі ЛЧ Динамо на виїзді зустрінеться з донецьким Шахтарем – матч відбудеться 22 жовтня о 19:55 за київським часом.

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