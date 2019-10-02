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Манчестер Сіті – Динамо Загреб – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті – Динамо Загреб – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Динамо Загреб – 2:0 – відео голів та огляд матчу / Getty Images

Англійський Манчестер Сіті в нелегкому поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів здолав загребське Динамо. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу.

66’ Рахім Стерлінг
90+5’ Філ Фоден
 
66’ Рахім Стерлінг
90+5’ Філ Фоден

Власну перевагу "містяни" зуміли перетворити в голи лише в другому таймі. Ключовим моментом стала поява на заміну Рахіма Стерлінга.

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Англійський вінгер спочатку забив сам, замкнувши простріл Мареза з лінії воротарського. А перед фінальним свистком виступив у ролі асистента. Стерлінг віддав передачу поміж двох оборонців на Фодена, який вбігав у штрафний майданчик. Натомість Філ в один дотик відправив м'яч у дальній кут.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Манчестер Сіті - Динамо Загреб Манчестер Сіті Манчестер Сіті Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Відеоновини
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