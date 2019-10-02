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Загребское Динамо побило антирекорд Лиги чемпионов

09:54 86 Читати українською
Загребское Динамо побило антирекорд Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0

Хорватский клуб вошел в историю Лиги чемпионов, отличившись очередным "достижением" со знаком минус.

66’ Рахим Стерлинг
90+5’ Фил Фоден
 
66’ Рахим Стерлинг
90+5’ Фил Фоден

Загребское Динамо установило новый антирекорд по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов. Хорватская команда в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступила Манчестер Сити (0:2), тем самым проиграв в гостях в главном еврокубковом турнире 13-й раз подряд, сообщает Gracenote Live.

Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0 – видео голов и обзор матча

До этого матча Динамо делило антирекорд с московским Спартаком, у которого в пассиве было 12 выездных поражений подряд в Лиге чемпионов.

После двух туров группового этапа ЛЧ Динамо Загреб занимает второе место, набрав 3 очка. В матче первого круга команда разгромила Аталанту (4:0). В следующем туре ЛЧ Динамо на выезде встретится с донецким Шахтером – матч состоится 22 октября в 19:55 по киевскому времени.

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