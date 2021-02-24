Капітан Атлетіко Коке вірить, що його команда зможе відповісти Челсі після поразки 0:1 в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ,

"Вийшов складний матч. Ми намагалися дотримуватися плану на гру, але не скористалися своїми моментами. Тепер треба думати тільки про перемогу в матчі-відповіді. Здавалося, що різниця в класі команд абсолютно незначна, але все вирішив єдиний фантастичний удар.

Атлетіко – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми розуміємо, що діється в світі, і повинні пристосовуватися до наявних умов. Поїдемо в Лондон з думкою про перемогу. Ми оговтаємось від поразки. Був складний тиждень, але ми продовжимо боротися. Заб'ємо два голи в Лондоні – пройдемо далі", – наводить слова Коке офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що перший поєдинок між Атлетіко і Челсі був зіграний на нейтральному полі в Бухаресті. Матч-відповідь відбудеться 17 березня.

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