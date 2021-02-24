Капитан Атлетико Коке верит, что его команда сможет ответить Челси после поражения 0:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ,

"Вышел сложный матч. Мы старались придерживаться плана на игру, но не воспользовались своими моментами. Теперь надо думать только о победе в ответном матче. Казалось, что разница в классе команд абсолютно незначительная, но все решил единственный фантастический удар.

Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы понимаем, что происходит в мире, и должны приспосабливаться к имеющимся условиям. Поедем в Лондон с мыслями о победе. Мы оправимся от поражения. Была сложная неделя, но мы продолжим бороться. Забьем два гола в Лондоне – пройдем дальше", – приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первый поединок между Атлетико и Челси был сыгран на нейтральном поле в Бухаресте. Ответный матч состоится 17 марта.

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