"Це непросто, особливо з огляду на те, як почалася гра. Ми не втратили впевненості і потроху контролювали м’яч, завжди діючи ефективно попереду. Вінісіус зіграв неймовірну гру. Перша частина цього матчу пройшла добре, і ми повинні думати, що у матчі-відповіді нам доведеться боротися і страждати.

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За рахунку 0:2 я згадав камбек проти Манчестер Сіті в півфіналі минулого року. І надіявся, що станеться те ж саме. Цього разу ми програвали з рахунком 0:2 після 14 хвилин проти 11 хвилин (з Сіті), тому ми покращуємося.

Ще нічого не зроблено. Ліверпуль страждав у другому таймі, але ми страждали в першому. На щастя, ця команда вміє зберігати холоднокровність. Я задоволений, тому що гра була хорошою", – цитує Анчелотті Marca.

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