"Это непросто, особенно учитывая, как началась игра. Мы не потеряли уверенность и понемногу контролировали мяч, всегда действуя эффективно впереди. Винисиус сыграл невероятную игру. Первая часть этой игры прошла хорошо, и мы должны думать, что в ответном матче нам придется бороться и страдать.

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При счете 0:2 я вспомнил камбэк против Манчестер Сити в полуфинале прошлого года. И надеялся, что произойдет тоже самое. На этот раз мы проигрывали со счетом 0:2 после 14 минут против 11 минут (с Сити), поэтому мы улучшаемся.

Еще ничего не сделано. Ливерпуль страдал во втором тайме, но мы страдали в первом. К счастью, эта команда умеет сохранять хладнокровие. Я доволен, потому что игра была хорошей", – цитирует Анчелотти Marca.

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