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Ювентус втратив К'єлліні напередодні матчу проти Аякса

09:57 648 Читать на русском
Ювентус втратив К'єлліні напередодні матчу проти Аякса
Джорджо К'єлліні / Фото Yahoo! Sports

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може зіткнутись із серйозною кадровою проблемою напередодні чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

 

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні зазнав травми на тренуванні 8 квітня, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Лікарі діагностували у ветерана "Старої синьйори" пошкодження литкового м'яза. Про терміни відновлення 34-річного гравця не повідомляється, але цілком ймовірно, що він пропустить матч ЛЧ проти Аякса.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Ювентус відбудеться 10 квітня, початок о 22:00.

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