Аякс – Ювентус: Роналду готовий зіграти у матчі

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду встигне відновитись до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду повернувся до тренувань. Сьогодні 34-річний португалець частину заняття провів разом з партнерами по команді, а частину – індивідуально.

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Таким чином Роналду зможе взяти участь в дуелі з Аяксом 10 квітня. Форвард точно з'явиться на полі – якщо не у старті, то з лави запасних, запевняє Football Italia.

Роналду отримав пошкодження 25 березня в матчі відбору на Євро-2020 Португалія – Сербія та пропустив поєдинки Серії А проти Кальярі та Мілана.

Натомість під питанням участь у поєдинку Емре Джана, який достроково залишив поле в матчі з Міланом. Також планується, що в Амстердам з командою полетить Дуглас Коста, але про його участь у поєдинку мова не йде.

Переможець пари Аякс – Ювентус у півфіналі протистоятиме Манчестер Сіті або Тоттенхему.