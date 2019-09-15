Конте жорстко відреагував на скарги Саррі про нерівні умови Інтера та Ювентуса

Головному тренеру Інтера не сподобалися виправдання суперника після втрати очок у матчі з Фіорентиною.

Антоніо Конте не втримався і відповів на слова керманича Ювентуса Мауріціо Саррі. Коуч "зебр" заявив, що матч проти Фіорентини розпочався надто рано, і спека завадила його футболістам показати свою найкращу гру.

Саррі назвав дивну причину втрати очок Ювентусом у матчі з Фіорентиною

"Не хочу нічого говорити, інакше ми дійдемо до порівняння бухгалтерських відомостей і фінансових ресурсів. Декому потрібно заспокоїтися. Тепер він в сильній команді", – цитує тренера Інтера Football Italia.

Ювентус перервав свою вражаючу серію в чемпіонаті Італії після невдачі у матчі з Фіорентиною

Нагадаємо, раніше Конте сам очолював Ювентус і вигравав з ним три чемпіонства Серії А.