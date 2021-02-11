Артур на тренуванні Юве повідомив медичний штаб про біль у правій нозі, після детального огляду лікарі діагностували у півзахисника кальциноз міжкісткової перетинки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про терміни відновлення 24-річного бразильця не повідомляється, але двобій Ювентуса з Наполі 13 лютого, ймовірно, відбудеться без травмованого хавбека.

У нинішньому сезоні Серії А Артур провів 13 матчів, в яких зумів відзначитись голом. Нагадаємо, вже 17 лютого туринці на виїзді зустрінуться з Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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