"Б'янконері" на матч Ліги чемпіонів проти Ференцвароша (2:1) вийшли без жодного італійця у захисті та воротах. Це перший випадок в 123-річній історії клубу, повідомляє журналіст Джузеппе Пасторе.

Ювентус – Ференцварош – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Оборону Ювентуса сформували поляк Щенсни, бразильці Даніло і Алекс Сандро, нідерландець Де Лігт та колумбієць Куадрадо. Поєдинок з Ференцварошем став 4371-им в історії туринського гранда.

Додамо, що команда Пірло вже гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів, тому експерименти можливі і у двох завершальних турах групового етапу.

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