Ювентус на домашньому стадіоні вирвав перемогу над Ференцварошем. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Підопічні Реброва шокували Ювентус, відзначившись вже на 19 хвилині матчу, але "стара синьйора" відповіла зусиллями Роналду. Португалець прийняв м'яч перед штрафним та потужним ударом пробив кіпера угорців. Другий тайм пройшов під акомпанемент атак Юве, які завершились голом Морати аж на 90+2 хвилині.

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Ювентус та Барселона оформили вихід в 1/8 ЛЧ. Після 4-х турів групового етапу ЛЧ Динамо розташувалось на третій сходинці, випереджаючи Ференцварош лише за додатковими показниками.