Ювентус впервые в своей 123-летней истории вышел на матч без единого итальянца в защите или на воротах
Приход Андреа Пирло на тренерский мостик ознаменовал настоящую революцию в Ювентусе.
"Бьянконери" на матч Лиги чемпионов против Ференцвароша (2:1) вышли без единого итальянца в защите и воротах. Это первый случай в 123-летней истории клуба, сообщает журналист Джузеппе Пасторе.
Ювентус – Ференцварош – 2:1 – видео голов и обзор матча
Оборону Ювентуса сформировали поляк Щенсны, бразильцы Данило и Алекс Сандро, голландец Де Лигт и колумбиец Куадрадо. Поединок с Ференцварошем стал 4371-м в истории туринского гранда.
Добавим, что команда Пирло уже гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, поэтому эксперименты возможны и в двух заключительных турах группового этапа.
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