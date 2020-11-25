Приход Андреа Пирло на тренерский мостик ознаменовал настоящую революцию в Ювентусе.

"Бьянконери" на матч Лиги чемпионов против Ференцвароша (2:1) вышли без единого итальянца в защите и воротах. Это первый случай в 123-летней истории клуба, сообщает журналист Джузеппе Пасторе.

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Оборону Ювентуса сформировали поляк Щенсны, бразильцы Данило и Алекс Сандро, голландец Де Лигт и колумбиец Куадрадо. Поединок с Ференцварошем стал 4371-м в истории туринского гранда.

Добавим, что команда Пирло уже гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, поэтому эксперименты возможны и в двух заключительных турах группового этапа.

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