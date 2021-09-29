Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі обрав список гравців, які зможуть зіграти у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Ювентус зможе розраховувати лише на 19 гравців у матчі проти Челсі, повідомляє офіційний твіттер туринців. Відзначимо, що зустріч пропустять Мората та Дибала через пошкодження, тож у Юве буде лише 1 форвард.

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Голкіпери: Щенсни, Пінсольйо, Перін.

Захисники: Де Шільйо, К'єлліні, Де Лігт, Даніло, Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччі, Ругані.

Півзахисники: Маккенні, Бернардескі, К'єза, Рабйо, Локателлі, Бентанкур, Кулусевскі.

Нападник: Кін.

До слова, поєдинок Ювентус – Челсі відбудеться вже сьогодні, 29 вересня, початок зустрічі о 22:00.

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