Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри выбрал список игроков, которые смогут сыграть в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Челси.

Ювентус сможет рассчитывать лишь на 19 игроков в матче против Челси, сообщает официальный твиттер туринцев. Отметим, что встреча пропустят Мората и Дибала из-за повреждений, поэтому у Юве будет только 1 форвард.

Ювентус – Челси: победители ЛЧ потеряли Канте и еще нескольких футболистов

Голкиперы: Щенсны, Пинсольо, Перин.

Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Данило, Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани.

Полузащитники: Маккенни, Бернардески, Кьеза, Рабьо, Локателли, Бентанкур, Кулусевски.

Нападающие: Кин.

К слову, поединок Ювентус – Челси состоится уже сегодня, 29 сентября, начало встречи в 22:00.

"Гениальный мужик": украинское чудо в ЛЧ отдаляет евровесну Шахтера, или Кто мог бы заменить Петракова