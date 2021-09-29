Ювентус определился с заявкой на матч против Челси – в распоряжении Аллегри лишь один форвард
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри выбрал список игроков, которые смогут сыграть в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Челси.
Ювентус сможет рассчитывать лишь на 19 игроков в матче против Челси, сообщает официальный твиттер туринцев. Отметим, что встреча пропустят Мората и Дибала из-за повреждений, поэтому у Юве будет только 1 форвард.
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Голкиперы: Щенсны, Пинсольо, Перин.
Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Данило, Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани.
Полузащитники: Маккенни, Бернардески, Кьеза, Рабьо, Локателли, Бентанкур, Кулусевски.
Нападающие: Кин.
К слову, поединок Ювентус – Челси состоится уже сегодня, 29 сентября, начало встречи в 22:00.
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