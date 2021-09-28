30-річний французький хавбек пропустить двобій з "б'янконері" в ЛЧ, а також зустріч з Саутгемптоном в англійській Прем'єр-лізі через хворобу, повідомляє Goal.com.

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Наставник "пенсіонерів" Томас Тухель підтвердив, що Канте отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі півзахисник перебуває на каратині. Н'Голо також може пропустити жовтневі матчі збірної Франції у кваліфікації до ЧС-2022. Окрім француза, поєдинок з туринцями пропустять також Крістіан Пулішіч, Мейсон Маунт та Ріс Джеймс.

Нагадаємо, Челсі зустрінеться з Ювентусом 29-го вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00. Матч з Саутгемптоном відбудеться 2-го жовтня.

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