Ювентус склав компанію Реалу, Барселоні та Баварії у клубі "домашніх монстрів" єврокубків
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Ювентус досягнув гросмейстерської позначки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.
осн. час ( 2 : 1 )
завершено
49’ Федеріко К'єза
63’ Федеріко К'єза
117’ Адріен Рабйо
Сержіу Олівейра 19’
Мехді Таремі 54’
Сержіу Олівейра 115’
19’ Сержіу Олівейра
49’ Федеріко К'єза
54’ Мехді Таремі
63’ Федеріко К'єза
115’ Сержіу Олівейра
117’ Адріен Рабйо
Федеріко К'єза оформив 500 домашній гол туринців у єврокубках, повідомляє Gracenote Live.
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Раніше така позначка підкорювалась лише трьом клубам – Реалу (наразі 726), Барселоні (704) та Баварії (577). Цікаво, що саме К'єза відкрив і шосту сотню м'ячів Ювентуса в рідних стінах.
Нагадаємо, у групі поточного розіграшу ЛЧ Ювентус перетинався з Динамо – команда Пірло двічі виграла (2:0 і 3:0).
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