Ювентус досягнув гросмейстерської позначки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Федеріко К'єза оформив 500 домашній гол туринців у єврокубках, повідомляє Gracenote Live.

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Раніше така позначка підкорювалась лише трьом клубам – Реалу (наразі 726), Барселоні (704) та Баварії (577). Цікаво, що саме К'єза відкрив і шосту сотню м'ячів Ювентуса в рідних стінах.

Нагадаємо, у групі поточного розіграшу ЛЧ Ювентус перетинався з Динамо – команда Пірло двічі виграла (2:0 і 3:0).

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