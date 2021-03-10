Ювентус достиг гроссмейстерской отметки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Федерико Кьеза оформил 500 домашний гол туринцев в еврокубках, сообщает Gracenote Live.

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Ранее такая отметка покорялась только трем клубам – Реалу (сейчас 726), Барселоне (704) и Баварии (577). Интересно, что именно Кьеза открыл и шестую сотню мячей Ювентуса в родных стенах.

Напомним, в группе текущего розыгрыша ЛЧ Ювентус пересекался с Динамо – команда Пирло дважды выиграла (2:0 и 3:0).

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