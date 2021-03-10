Ювентус составил компанию Реалу, Барселоне и Баварии в клубе "домашних монстров" еврокубков
00:10 - Читати українською
Ювентус достиг гроссмейстерской отметки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.
осн. час ( 2 : 1 )
завершено
49’ Федерико Кьеза
63’ Федерико Кьеза
117’ Адриен Рабьо
Сержиу Оливейра 19’
Мехди Тареми 54’
Сержиу Оливейра 115’
19’ Сержиу Оливейра
49’ Федерико Кьеза
54’ Мехди Тареми
63’ Федерико Кьеза
115’ Сержиу Оливейра
117’ Адриен Рабьо
Федерико Кьеза оформил 500 домашний гол туринцев в еврокубках, сообщает Gracenote Live.
"Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси": чемпион мира высмеял "мнимые" рекорды португальца
Ранее такая отметка покорялась только трем клубам – Реалу (сейчас 726), Барселоне (704) и Баварии (577). Интересно, что именно Кьеза открыл и шестую сотню мячей Ювентуса в родных стенах.
Напомним, в группе текущего розыгрыша ЛЧ Ювентус пересекался с Динамо – команда Пирло дважды выиграла (2:0 и 3:0).
Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter