Динамо встречается с Ювентусом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Динамо на Футбол 24.

Ювентус доминировал в начале встречи, а уже к середине первого тайма повел в счете. Мората зацепился за мяч и отбросил на Сандро, тот подал с левого фланга, а Кьеза головой переиграл Бущана.

Ювентус – Динамо: видео гола Кьезы

После перерыва итальянцы удвоили преимущество – забил Роналду. Кьеза справа вырвался на оперативный простор и прострелил в штрафную. Бущан в борьбе с Моратой дотянулся до мяча, но Криштиану поразил ворота.

Ювентус – Динамо: видео гола Роналду

Мората вскоре сделал счет разгромным, завершив быструю атаку Ювентуса.

Ювентус – Динамо: видео гола Мората

Ювентус – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ