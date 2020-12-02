Ювентус – Динамо – видео голов
23:40 - Читати українською
Динамо встречается с Ювентусом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Динамо на Футбол 24.
завершено
Ювентус доминировал в начале встречи, а уже к середине первого тайма повел в счете. Мората зацепился за мяч и отбросил на Сандро, тот подал с левого фланга, а Кьеза головой переиграл Бущана.
Ювентус – Динамо: видео гола Кьезы
После перерыва итальянцы удвоили преимущество – забил Роналду. Кьеза справа вырвался на оперативный простор и прострелил в штрафную. Бущан в борьбе с Моратой дотянулся до мяча, но Криштиану поразил ворота.
Ювентус – Динамо: видео гола Роналду
Мората вскоре сделал счет разгромным, завершив быструю атаку Ювентуса.
Ювентус – Динамо: видео гола Мората
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