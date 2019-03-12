Ювентус – Атлетіко: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Туринський Ювентус приймає мадридський Атлетіко в повторному матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Матч Ювентус – Атлетіко стартує о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Ювентус – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Массіміліано Аллегрі та Дієго Сімеоне вже визначилися, хто розпочне гру з перших хвилин. Нагадаємо, що туринцям потрібно відігратися після виїзної поразки 0:2.

Стартові склади команд:

Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола – Джан, П'яніч, Матюйді – Бернардескі, Манджукіч, Роналду

Запасні: Перін, Ругані, Касерес, Бентанкур, Ніколуззі, Дибала, Кін

Атлетіко: Облак – Аріас, Хіменес, Годін, Хуанфран – Родріго, Сауль – Коке, Лемар – Мората, Грізманн

Запасні: Адан, Савіч, Монтеро, Вітоло, Мікель Карро, Калініч, Корреа