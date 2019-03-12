toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

21:55 970 Читати українською
Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Туринский Ювентус принимает мадридский Атлетико в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка в этой новости.

 

Матч Ювентус – Атлетико начался в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ювентус – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне уже определились, кто начнет игру с первых минут. Напомним, что туринцам нужно отыграться после выездного поражения 0:2.

Стартовые составы команд:

Ювентус: Щенсны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Джан, Пьянич, Матюйди – Бернардески, Манджукич, Роналду

Запасные: Перин, Ругани, Касерес, Бентанкур, Николуззи, Дибала, Кин

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран – Родриго, Сауль – Коке, Лемар – Мората, Гризманн

Запасные: Адан, Савич, Монтеро, Витоло, Микель Карро, Калинич, Корреа

Теги
Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико Лига чемпионов Ювентус - Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
48
мин
Бавария
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук