Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Туринский Ювентус принимает мадридский Атлетико в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка в этой новости.

Матч Ювентус – Атлетико начался в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ювентус – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне уже определились, кто начнет игру с первых минут. Напомним, что туринцам нужно отыграться после выездного поражения 0:2.

Стартовые составы команд:

Ювентус: Щенсны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Джан, Пьянич, Матюйди – Бернардески, Манджукич, Роналду

Запасные: Перин, Ругани, Касерес, Бентанкур, Николуззи, Дибала, Кин

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран – Родриго, Сауль – Коке, Лемар – Мората, Гризманн

Запасные: Адан, Савич, Монтеро, Витоло, Микель Карро, Калинич, Корреа