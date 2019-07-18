Перший після Роналду за зарплатою, маленька сума відступних – головні мільйони з трансферу Де Лігта в Ювентус

Нідерландський захисник Маттейс Де Лігт став гравцем Ювентуса. Ми зібрали найважливіші цифри про цей грандіозний перехід 19-річного монстра.

– Ювентус заплатить Аяксу за Де Лігта 75 мільйонів євро. Маттейс – третій найдорожчий захисник в історії футболу після Вірджила ван Дейка (84,5 млн) та Лукаса Ернандеса (80 млн). Також голландець увійшов у топ-3 придбань чемпіона Італії разом з Кріштіану Роналду (100 млн) та Гонсало Ігуаїном (90 млн).

Де Лігт – гравець Ювентуса

– "Стара синьйора" вказала додаткові витрати на трансфер в розмірі 10,5 млн євро. Це або можливі бонуси Аяксу (у випадку їх повного погашення Де Лігт стане найдорожчим захисником у світі), або плата агенту футболіста Міно Райолі. Саме через великі комісійні посереднику Барселона вийшла з боротьби за Де Лігта.

– Контракт підписано на 5 років – до літа 2024-го. За найпоширенішою неофіційною інформацією, зарплата Де Лігта складе 12 мільйонів євро за рік плюс бонуси. Він став другим найвисокооплачуванішим футболістом Серії А після Роналду (31 млн).

Однак говорять і про більші цифри – британський Guardian пише, що Маттейс отримуватиме 16 млн щорічно, а з урахуванням всіх бонусів його оклад виросте до 24 мільйонів (460 тисяч євро на тиждень). Загалом Де Лігт може обійтися Ювентусу в 195 мільйонів євро, додає видання.

– У контракті прописана сума відступних за 19-річного захисника – 150 мільйонів євро. Це дуже мало у порівнянні з клаусулами, які використовують іспанські гранди (наприклад, за Грізманна в Барселоні – 800 мільйонів) Втім, активувати суму відступних за Де Лігта можна буде лише з літа 2022-го року.

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