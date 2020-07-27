Ювентус – Лион: Дибала может пропустить важнейший поединок Лиги чемпионов

Участие нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона под огромным вопросом.

Аргентинец рискует не сыграть против "ткачей" из-за травмы. Об этом журналист Ромео Агрести написал в своем твиттере.

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Дибала травмировался в матче 36-го тура Серии А против Сампдории и был заменен еще в первом тайме. Обследование выявило у нападающего проблемы с прямой бедренной мышцей левой ноги. Точные сроки восстановления 26-летнего исполнителя пока неизвестны, а ответный матч 1/8 финала ЛЧ состоится уже 7 августа.

К слову, в нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.

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