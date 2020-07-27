toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ювентус – Лион: Дибала может пропустить важнейший поединок Лиги чемпионов

22:22 - Читати українською
Ювентус – Лион: Дибала может пропустить важнейший поединок Лиги чемпионов
Пауло Дибала / фото из соцсетей

Участие нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона под огромным вопросом.

 

Аргентинец рискует не сыграть против "ткачей" из-за травмы. Об этом журналист Ромео Агрести написал в своем твиттере.

Ювентус повторил достижение Динамо и нахально пристыдил Интер и Милан

Дибала травмировался в матче 36-го тура Серии А против Сампдории и был заменен еще в первом тайме. Обследование выявило у нападающего проблемы с прямой бедренной мышцей левой ноги. Точные сроки восстановления 26-летнего исполнителя пока неизвестны, а ответный матч 1/8 финала ЛЧ состоится уже 7 августа.

К слову, в нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус

blog_ava
Луческу покинул Динамо, – СМИ
16:54
45202
Теги
Пауло Пауло Дибала Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Лион
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
22
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук