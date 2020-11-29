"Після гри настрій позитивний. Нам потрібно здобувати очки, насамперед, щоб була євровесна. Це головне завдання.

Вербіч поскаржився на упередженість використання VAR щодо Динамо

Чесно вам скажу, після COVID-19 дуже важко увійти в ритм. Футболісти з резерву грають і основного складу, багато матчів провели. Це не проблема. Може, комусь некомфортно. Але загалом усе нормально. Усі розуміють один одного.

Чи "з'їм" Роналду на полі? Це гучно так казати. Роналду – великий футболіст. Будемо намагатися. Ми завжди граємо на перемогу. Але проти таких неймовірних команд неправильно говорити, що їх "з'їмо". Потрібно тверезо дивитися на ситуацію", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, Динамо здобуло перемогу в УПЛ над Ворсклою (2:0) перед вояжем у Турин. Там киян 2 листопада очікує зустріч з Ювентусом у Лізі чемпіонів.

Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу: неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR