Ювентус – Динамо: Попов спробує "з'їсти" Роналду в матчі Ліги чемпіонів
Оборонець киян Денис Попов поділився очікуваннями від протистояння з Ювентусом у 5-му турі Ліги чемпіонів.
"Після гри настрій позитивний. Нам потрібно здобувати очки, насамперед, щоб була євровесна. Це головне завдання.
Вербіч поскаржився на упередженість використання VAR щодо Динамо
Чесно вам скажу, після COVID-19 дуже важко увійти в ритм. Футболісти з резерву грають і основного складу, багато матчів провели. Це не проблема. Може, комусь некомфортно. Але загалом усе нормально. Усі розуміють один одного.
Чи "з'їм" Роналду на полі? Це гучно так казати. Роналду – великий футболіст. Будемо намагатися. Ми завжди граємо на перемогу. Але проти таких неймовірних команд неправильно говорити, що їх "з'їмо". Потрібно тверезо дивитися на ситуацію", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.
Зауважимо, Динамо здобуло перемогу в УПЛ над Ворсклою (2:0) перед вояжем у Турин. Там киян 2 листопада очікує зустріч з Ювентусом у Лізі чемпіонів.
Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу: неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR