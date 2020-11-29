"После игры настроение позитивное. Нам нужно добывать очки, прежде всего, чтобы была евровесна. Это главная задача.

Вербич пожаловался на предвзятость использования VAR относительно Динамо

Честно вам скажу, после COVID-19 очень трудно войти в ритм. Футболисты из резерва играют и основного состава, много матчей провели. Это не проблема. Может, кому-то некомфортно. Но в целом все нормально. Все понимают друг друга.

"Съем" ли Роналду на поле? Это громко так говорить. Роналду – великий футболист. Будем стараться. Мы всегда играем на победу. Но против таких невероятных команд неправильно говорить, что их "съедим". Нужно трезво смотреть на ситуацию", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Заметим, Динамо одержало победу в УПЛ над Ворсклой (2:0) перед вояжем в Турин. Там киевлян 2 ноября ожидает встреча с Ювентусом в Лиге чемпионов.

Динамо со скандалом обыграло Ворсклу: неожиданная реакция на Барсу, проблема для Супряги и концерт VAR