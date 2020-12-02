Утром 2 декабря на Ювентус Стэдиум прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют "старая синьора" и Динамо.

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Как информирует официальный сайт "бело-синих", хозяева будут одеты в домашней комплект бело-черного цвета, а вратарь – в желтом. Гости из Украины выйдут на игру в синей экипировке, а голкипер будет играть в зеленом.

Заметим, киевляне сыграют с Ювентусом сегодня, 2 декабря. Начало в 22:00. К слову, Динамо уже потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, однако теперь поборется за попадание в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем.

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