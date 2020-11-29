Делегація київського клубу готується до вильоту у Турин на двобій з Юве.

Тренерський штаб, гравці та персонал Динамо пройшли традиційну перевірку на наявність коронавірус перед дорогою до Італії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Невдача туринців перед Динамо у відеоогляді матчу Беневенто – Ювентус – 1:1

На щастя, усі тести показали негативний результат. У понеділок, 30 листопада, "біло-сині" вирушать на виїзний поєдинок проти Ювентуса.

Нагадаємо, матч 5-го туру групового етапу ЛЧ Ювентус – Динамо відбудеться другого грудня, початок о 22:00. Наразі команда Луческу перебуває на третій сходинці у групі, зберігаючи шанс поборотись із Ференцварошем за вихід у плей-офф Ліги Європи.

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