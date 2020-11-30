Ювентус – Динамо: киевляне обнародовали заявку на матч Лиги чемпионов – Луческу в боевой готовности, но без лидера
Киевское Динамо определилось с составом на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.
Мирча Луческу рассчитывает на 24 игроков в матче против Ювентуса. Отметим присутствие нападающего Клейтона в заявке Динамо, а также отсутствие Виталия Буяльського.
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Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвіли, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.
Нападающие: Родригес, Клейтон, Супряга.
Отметим, что матч Ювентус – Динамо состоится 2 декабря, начало в 22:00. Киевляне занимают третье место в группе G, имея 1 очко в активе – столько же у Ференцвароша Реброва.
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